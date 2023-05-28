Президент Ирана поздравил Эрдогана с победой на выборах

Эбрахим Раиси выразил надежду на то, что дружественные отношения между Ираном и Турцией "будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами"

ТЕГЕРАН, 28 мая. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре выборов. Об этом в воскресенье сообщило агентство Tasnim.

В своем поздравлении Раиси выразил надежду на то, что "дружественные отношения между Ираном и Турцией, основанные на прочных исторических и культурных связях, религии, добрососедстве, взаимном уважении и общих интересах двух народов, будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами".

По данным агентства Anadolu, Эрдоган лидирует во втором туре выборов с 51,97% голосов после обработки почти 99,9% бюллетеней, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набирает 48,03% голосов.