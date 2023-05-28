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обновлено 28 мая, 19:12
Выборы президента Турции

Лукашенко поздравил Эрдогана с переизбранием на должность президента Турции

Президент Белоруссии считает, что, несмотря на происходящие в Турции важные социально-политические события, в стране удалось сохранить общественную стабильность

МИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

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"Убедительная победа в очень непростой кампании, за которой следили во всем мире, - самый высокий показатель доверия со стороны турецкого народа", - говорится в поздравлении.

Лукашенко считает, что, несмотря на происходящие в Турции важные социально-политические события, в стране удалось сохранить общественную стабильность, это является большой заслугой Эрдогана.

"Считаю вас достойным, сильным политиком и хорошим другом Беларуси. У нас одинаковые интересы по деэскалации международной обстановки, обеспечению продовольственной безопасности и мирному разрешению споров. Можете на нас всегда рассчитывать", - заверил Лукашенко турецкого коллегу.

Президент Белоруссии отметил, что рассчитывает на скорую встречу с турецким президентом, о которой они договаривались в октябре 2022 года в Астане. "Уверен, что отношения доверия и взаимного уважения, которые сложились между Минском и Анкарой за многие десятилетия, будут и в дальнейшем укрепляться на благо наших стран и народов", - подчеркнул Лукашенко.

По данным агентства Anadolu, Эрдоган лидирует в состоявшемся в воскресенье втором туре выборов президента Турции с 51,97% голосов после обработки почти 99,9% бюллетеней, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набирает 48,03%. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипВыборы президента Турции
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