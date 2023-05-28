28 мая, 18:50,
обновлено 28 мая, 19:09
Выборы президента Турции

Кылычдароглу назвал нынешние выборы одним из самых несправедливых этапов в истории Турции

Кандидат от оппозиции добавил, что продолжит бороться за демократию в республике

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Кандидат от оппозиции и председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу продолжит бороться за демократию после прошедшего в воскресенье второго тура президентских выборов. Такую позицию он изложил в воскресенье в беседе с журналистами в партийной штаб-квартире в Анкаре.

"Эти выборы были одним из самых несправедливых периодов в истории. Я благодарю всех наших сторонников за поддержку, за более чем 25 млн голосов. Продолжайте бороться за демократию. Я боролся за это, за вас и в дальнейшем продолжу заниматься этим", - сказал политик. 

Теги:
ТурцияКылычдароглу, КемальВыборы президента Турции
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