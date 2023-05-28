28 мая, 19:05
Выборы президента Турции

Грузия намерена усилить партнерство с Турцией после победы Эрдогана

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал Реджепа Тайипа Эрдогана "большим другом" республики

ТБИЛИСИ, 28 мая. /ТАСС/. Грузия желает усилить партнерские отношения с Турцией после победы Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов. Об этом говорится в поздравлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, опубликованном в воскресенье.

"Поздравляют президента Турции Тайипа Эрдогана, большого друга Грузии, с его убедительным переизбранием в качестве лидера Турции. Турецкий народ высказался, и мы присоединяемся к их празднованию. Мы с нетерпением желаем усилить узы дружбы и стратегическое партнерство между Грузией и Турцией", - написал Гарибашвили в Twitter.

По данным агентства Anadolu, Эрдоган лидирует во втором туре выборов с 51,97% голосов после обработки почти 99,9% бюллетеней, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набирает 48,03% голосов. 

Теги:
ГрузияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипГарибашвили, ИраклийВыборы президента Турции
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