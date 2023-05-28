Тысячи сторонников Эрдогана ждут его выступления у резиденции в Анкаре

Оно должно состояться в ближайшее время

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Многотысячные толпы сторонников действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, набирающего большинство голосов на выборах, заполнили площадь перед президентским комплексом Бештепе в Анкаре.

Сторонники Эрдогана стоят в огромных пробках в надежде попасть на его выступление. Пробки растянулись на 5 км. Люди громко поют песни, пританцовывают, размахивают файерами и вывешивают из окон флаги республики.

Выступление турецкого лидера должно состояться в ближайшее время. Эрдоган едет в Анкару из Стамбула, где ранее он принял участие в голосовании второго тура президентских выборов.

Эрдоган, набравший большинство голосов в состоявшемся в воскресенье втором туре выборов главы республики, назвал их итоги праздником демократии.