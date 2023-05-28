В Анкаре произошли небольшие столкновения между сторонниками Кылычдароглу

Ситуация контролируется полицией

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Небольшие столкновения между сторонниками оппозиционного кандидата на президентских выборах в Турции Кемаля Кылычдароглу произошли в воскресенье в Анкаре, но ситуация контролируется полицией.

Как сообщает корреспондент ТАСС, порядка 50-60 человек, преимущественно молодых людей, собрались возле штаб-квартиры оппозиционной Народно-республиканской партии в столичном районе Сёгютозю. Сначала несколько человек начали общаться друг с другом на повышенных тонах, затем их словесный конфликт перерос в небольшую потасовку. Однако их быстро разняли другие люди. После того как конфликт был исчерпан, собравшиеся продолжили скандировать лозунг: "Кемаль - наш президент".

Полиция при этом не вмешивалась, но контролировала ситуацию.