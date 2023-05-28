В Стамбуле сторонники Эрдогана собрались на площади Таксим на акцию в его поддержку

Полиция не препятствовала проведению акции

СТАМБУЛ, 28 мая. /ТАСС/. Сотни сторонников Реджепа Тайипа Эрдогана, набравшего большинство голосов в состоявшемся в воскресенье втором туре выборов президента Турции, собрались вечером на центральной площади Стамбула Таксим, где скандировали лозунги в его поддержку. В районе площади были усилены меры безопасности, полиция не препятствовала проведению акции, но просила ее участников не выходить на дорогу и не мешать проезду транспорта, передает корреспондент ТАСС.

Сторонники Эрдогана начали собираться в районе площади Таксим около 21:00 (совпадает с мск) после выступления действующего турецкого президента на митинге своих сторонников в районе Кысытлы. На самой площади в это время, как всегда, было много туристов, которые снимали акцию на свои гаджеты.

По улице, прилегающей к площади, а также по другим дорогам в центральной части Стамбула следовали автомашины, украшенные флагами Турции и портретами Эрдогана. По улицам, сигналя, колоннами совершали поездки грузовики и автобусы, выражая таким образом поддержку турецкому лидеру.

В целом обстановка в центре Стамбула спокойная, полицейские наряды дежурят в обычных для них местах. Лишь вокруг расположенного в центре площади Таксим монумента "Республика" полиция выставила ограждения, однако это не препятствует прогулкам туристов и жителей города.