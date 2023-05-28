США и КСА заявили, что стороны конфликта в Судане неоднократно нарушали условия перемирия

Представители США и Саудовской Аравии зафиксировали во время действия перемирия локальные столкновения, а также перемещение живой силы и техники сторонами конфликта

ДУБАЙ, 28 мая. /ТАСС/. Армия Судана и силы быстрого реагирования (спецназ) неоднократно нарушали условия семидневного гуманитарного перемирия, которое вступило в силу 22 мая. Об этом говорится в совместном заявлении Соединенных Штатов и Королевства Саудовская Аравия (КСА).

"Королевство Саудовская Аравия и Соединенные Штаты Америки, будучи посредниками в достижении соглашения между сторонами конфликта в Судане, сообщают, что за пять дней после вступления в силу краткосрочного режима прекращения огня имели место нарушения, которые значительно препятствовали доставке гуманитарной помощи и восстановлению работы основных служб", - отмечается в документе, распространенном в воскресенье Саудовским агентством печати.

В заявлении указывается, что авиация Вооруженных сил Судана совершала ежедневные боевые вылеты в период прекращения огня. По данным авторов документа, 27 мая армия нанесла два авиаудара по Хартуму, в результате которых погибли два человека, а также был поврежден станок для печати национальной валюты. В свою очередь силы быстрого реагирования продолжали, вопреки условиям перемирия, вести боевые действия в жилых кварталах, захватывая дома мирных жителей, частные предприятия и общественные здания.

Представители США и Саудовской Аравии зафиксировали во время действия перемирия локальные столкновения, а также перемещение живой силы и техники сторонами конфликта. Например, армия Судана совершила несколько атак в одном из северных районов Хартума, а спецназ перебросил крупные силы к мосту Халфая, который соединяет столицу с городом Омдурман, находящимся на противоположном берегу Нила. Авторы заявления допустили, что силы быстрого реагирования готовятся к нападению на авиабазу Вади-Седна, которая расположена в Омдурмане и контролируется армией.

Кроме того, как указали составители документа, 24 мая подразделения суданской армии захватили предметы медицинского назначения, доставленные гуманитарным конвоем в один из пунктов для оказания помощи мирным жителям. 25 мая вооруженные люди без опознавательных знаков похитили деньги, топливо и два автомобиля из колонны с гуманитарной помощью.

"Признавая, что нынешнее прекращение огня не соблюдается в полной мере, мы настоятельно призываем обе стороны согласиться на его продление и предоставить гуманитарным организациям больше времени для выполнения жизненно важной работы", - отмечается в заявлении.