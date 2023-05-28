Десятки сторонников Эрдогана блокируют движение по центральному бульвару Антальи

Они несколько раз выходили на проезжую часть, зажигали файеры и торомозили автомобили

АНТАЛЬЯ /Турция/, 28 мая. /ТАСС/. Несколько десятков человек, участвующих в акции в честь действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который лидирует на выборах главы государства, блокируют автомобильное движение по одной из центральных улиц Антальи - бульвару Йенер Улусой, передает корреспондент ТАСС. Толпа собралась через дорогу от торгового центра "МаркАнталья", этот район популярен у туристов.

Люди с флагами несколько раз выходили на проезжую часть, зажигали файеры и торомозили автомобили. Полицейские пытаются оттеснить толпу, не применяя силу, но собравшиеся возвращаются на дорогу снова и на время останавливают движение.