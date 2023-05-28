Школы на севере Косова и Метохии приостановили работу из-за вторжения приштинской полиции

Как отметил начальник управления образования в автономном сербском крае Иван Запорожец, решение приняли после многочисленных обращений родителей, которые волнуются за безопасность своих детей

БЕЛГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Образовательный процесс в сербских школах на севере Косова и Метохии приостановлен из-за приштинской полиции, которая ранее незаконно ворвалась в населенные сербами населенные пункты. Об этом в воскресенье сообщил начальник управления образования в автономном сербском крае Иван Запорожец.

"Во всех школах на севере Косова и Метохии из-за присутствия полиции непризнанного Косова в полном военном снаряжении преподаватели и ученики не могут беспрепятственно и безопасно проводить обучение. Из-за указанных причин и в интересах безопасности учеников образовательный процесс приостанавливается, пока существуют указанные причины и полицейские не уйдут", - проинформировал он.

Запорожец отмечает, что подобное решение было принято после многочисленных обращений родителей, которые волнуются за безопасность своих детей, так как на пути к школе и возле входов в образовательные учреждения постоянно находятся вооруженные представители приштинской полиции.

Ситуация в четырех сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась в пятницу из-за попыток захвата зданий городских администраций косовскими силовиками, несмотря на сопротивление местных жителей. Сообщалось о звучащих в городах сиренах, перебоях в работе мобильной связи, а также применении со стороны полиции Косова светошумовых гранат и слезоточивого газа. Местные СМИ также сообщали о поджоге полицейского автомобиля в муниципалитете Звечан и прибытии на место событий колонны бронетехники. В ответ на действия самопровозглашенных косовских властей Белград привел ВС Сербии в состояние повышенной боевой готовности и перебросил армейские подразделения к административной границе с краем.

Приштина настаивает на вступлении в должности глав муниципалитетов, избранных по итогам голосования при бойкоте сербского большинства на севере Косова и Метохии. Выборы в органы самоуправления в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северна-Митровица прошли 23 апреля. Выборы бойкотировали представители "Сербского списка", который представляет интересы сербов в крае, из-за невыполнения Приштиной ее обязательств. В результате явка составила 3,47% из-за бойкота сербского населения. Правом голоса воспользовались 1 566 албанцев и 13 сербов из 45 095 избирателей.