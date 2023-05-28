В Стамбуле сторонники Эрдогана устроили автопробег

Как отметил корреспондент ТАСС, каких-либо потасовок не наблюдается

СТАМБУЛ, 28 мая. /ТАСС/. Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который лидирует во втором туре президентских выборов, активно празднуют на стамбульских улицах, передает в воскресенье корреспондент ТАСС.

В районе Ускюдар в азиатской части города, где ранее прошел митинг Эрдогана, на улицы вышли сотни людей с турецкими флагами, они скандируют лозунги в поддержку турецкого лидера, танцуют, поют песни.

Сторонники Эрдогана также устроили автопробег в азиатской части города. По всему району слышны сигналы автомобилей, из окон видны турецкие флаги. Проезжающие водители останавливаются, выходят из транспорта и начинают праздновать вместе с прохожими.

Обстановка при этом радостная и спокойная, каких-либо потасовок не наблюдается. По всему району дежурит полиция, которая спокойно реагирует на все празднования.

По данным агентства Anadolu, Эрдоган лидирует во втором туре выборов с 51,97% голосов после обработки почти 99,9% бюллетеней, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набирает 48,03% голосов.