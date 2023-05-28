Макрон поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Французский лидер указал на необходимость совместно преодолевать вызовы

ТАСС, 28 мая. Президент Франции Эмманюэль Макрон поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы турецкого государства и указал на необходимость совместно преодолевать вызовы.

"Франции и Турции предстоит вместе преодолеть большие трудности. Возвращение мира в Европу, будущее нашего евро-средиземноморского альянса, Средиземное море. Вместе с президентом Эрдоганом, которого я поздравляю с переизбранием, мы продолжим двигаться вперед", - написал французский лидер в воскресенье на своей странице в Twitter.

По данным агентства Anadolu, Эрдоган лидирует во втором туре выборов с 51,92% голосов после обработки 99,99% бюллетеней, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набирает 48,08%.