Пашинян поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Премьер-министр Армении заявил, что "ждет продолжения совместной работы для полной нормализации отношений" между странами

ЕРЕВАН, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах.

"Поздравляю президента Эрдогана с переизбранием. С нетерпением жду продолжения совместной работы для полной нормализации отношений между нашими странами", - написал армянский премьер в своем Twitter.

По данным агентства Anadolu, Эрдоган лидирует во втором туре выборов с 51,92% голосов после обработки 99,99% бюллетеней, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набирает 48,08%.