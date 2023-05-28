28 мая, 19:15,
обновлено 28 мая, 19:53
Выборы президента Турции

Пашинян поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Премьер-министр Армении заявил, что "ждет продолжения совместной работы для полной нормализации отношений" между странами

ЕРЕВАН, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах.

"Поздравляю президента Эрдогана с переизбранием. С нетерпением жду продолжения совместной работы для полной нормализации отношений между нашими странами", - написал армянский премьер в своем Twitter.

По данным агентства Anadolu, Эрдоган лидирует во втором туре выборов с 51,92% голосов после обработки 99,99% бюллетеней, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набирает 48,08%. 

Теги:
АрменияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипПашинян, Никол ВоваевичВыборы президента Турции
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