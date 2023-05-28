28 мая, 19:16,
обновлено 28 мая, 19:36
Выборы президента Турции

Соратница Кылычдароглу по оппозиции поздравила Эрдогана с победой на выборах

Мерал Акшенер призвала турецкого президента извлечь необходимые уроки из выборов

СТАМБУЛ, 28 мая. /ТАСС/. Соратница единого кандидата от оппозиции на прошедших в Турции президентских выборах Кемаля Кылычдароглу, лидер Хорошей партии Мерал Акшенер поздравила с победой на них действующего главу республики Реджепа Тайипа Эрдогана, заявив, что принимает ее. Выступая в воскресенье на пресс-конференции в Анкаре, она также призвала Эрдогана извлечь необходимые уроки из выборов.

"Поздравляю Эрдогана с переизбранием, по неофициальным данным, на пост президента. Надеюсь, что это пойдет во благо нашего народа. Также хочу напомнить ему о необходимости извлечь необходимые выводы из результатов выборов", - сказала Акшенер.

Она отметила, что одной из основных проблем, с которыми сталкивается Турция, является ситуация в экономике. "Поэтому, не теряя времени, необходимо заняться решением экономических вопросов", - добавила Акшенер. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипКылычдароглу, КемальВыборы президента Турции
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