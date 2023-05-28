Президент Египта поздравил Эрдогана с победой на выборах

КАИР, 28 мая. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси направил в воскресенье своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану поздравление с победой на выборах главы государства. Об этом сообщил официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми.

"Президент направил послание президенту Турции Тайипу Эрдогану в связи с его победой на президентских выборах и переизбранием на пост президента Турции на новый срок", - говорится в опубликованном в "Фейсбуке" (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) заявлении.

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