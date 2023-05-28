28 мая, 20:03
Выборы президента Турции

Премьер Ирака поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Мухаммед ас-Судани выразил надежду на "дальнейший прогресс и процветание иракско-турецких отношений, укрепление уз дружбы и взаимного сотрудничества"

ТЕГЕРАН, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани поздравил в воскресенье Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции.

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"Мы от всего сердца поздравляем нашего брата, президента Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турецкой Республики", - написал ас-Судани в Twitter, выразив надежду на "дальнейший прогресс и процветание иракско-турецких отношений, укрепление уз дружбы и взаимного сотрудничества".

По данным агентства Anadolu, Эрдоган лидирует в состоявшемся в воскресенье втором туре выборов президента Турции с 51,97% голосов после обработки почти 99,9% бюллетеней, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набирает 48,03% голосов. 

Теги:
ИракТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипСудани, Мухаммед, ас-Выборы президента Турции
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