28 мая, 20:02
Выборы президента Турции

Лидер ОАЭ поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян пожелал ему "успехов в дальнейшем ведении своей страны"

ДУБАЙ, 28 мая. /ТАСС/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил в воскресенье своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре выборов.

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"Мои искренние поздравления Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с его переизбранием на пост президента дружественной Турции. Желаю ему успехов в дальнейшем ведении своей страны к еще большему прогрессу и процветанию во имя мира и стабильности в регионе", - написал он в Twitter.

Как сообщило Информационное агентство ОАЭ, президент направил Эрдогану поздравительную телеграмму. Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум и его заместитель шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян также поздравили президента Турции с победой.

По данным агентства Anadolu, Эрдоган лидирует во втором туре выборов с 51,97% голосов после обработки почти 99,9% бюллетеней, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набирает 48,03% голосов. 

Теги:
ТурцияОАЭЭрдоган, Реджеп ТайипНахайян, Мухаммед бен Заид, АльВыборы президента Турции
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