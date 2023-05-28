Израильские военные открыли огонь по человеку с взрывным устройством на Западном берегу

Сообщений о ранениях среди военнослужащих не поступало

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая. /ТАСС/. Израильские военные открыли в воскресенье огонь по неизвестному, устанавливавшему взрывное устройство на шоссе на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ходе рутинной активности солдаты заметили подозреваемого, пытавшегося заложить взрывное устройство на шоссе 458 [на Западном берегу Иордана]. Солдаты ответили выстрелами боевыми патронами в сторону подозреваемого, было зафиксировано попадание. Солдаты обезвреживают взрывное устройство", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что "сообщений о ранениях среди военнослужащих не поступало". Информации о состоянии устанавливавшего взрывное устройство неизвестного нет.