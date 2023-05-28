Трамп поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Бывший американский лидер отметил, что хорошо знает главу турецкого государства и считает его победу заслуженной

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп поздравил в воскресенье Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах главы турецкого государства.

"Мои поздравления президенту Реджепу Тайипу Эрдогану с его большой и заслуженной победой в Турции, - написал политик в своей социальной сети Truth Social. - Я хорошо его знаю, он мой друг, и знаю не понаслышке, как сильно он любит свою страну и великий народ Турции".

Высший избирательный совет (ЦИК) республики признал, исходя из предварительных результатов, победу за Эрдоганом во втором туре выборов. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получает 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,86%.