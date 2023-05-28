28 мая, 20:17
Выборы президента Турции

Мишель и фон дер Ляйен поздравили Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Председатель Евросовета заявил, что ждет возможности продолжить работу "по углублению отношений ЕС и Турции"

БРЮССЕЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравили Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции. Соответствующие сообщения руководители институтов ЕС разместили в воскресенье в Twitter.

"Поздравления президенту Эрдогану с победой на выборах. Я жду возможности продолжить нашу работу по углублению отношений ЕС и Турции", - отметил Мишель.

"Поздравления президенту Эрдогану с победой на выборах. Я жду возможности продолжить выстраивать наше сотрудничество на благо наших народов", - указала фон дер Ляйен. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипМишель, ШарльФон дер Ляйен, УрсулаКылычдароглу, КемальВыборы президента Турции
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