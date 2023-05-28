Шольц поздравил Эрдогана с победой на выборах

Канцлер Германии заявил, что ФРГ и Турция являются союзниками

БЕРЛИН, 28 мая. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции и выразил надежду на взаимодействие по направлениям, где есть общие интересы.

"Германия и Турция являются близкими партнерами и союзниками, мы тесно связаны друг с другом с общественной и экономической точек зрения. Поздравляю президента Эрдогана с переизбранием. Теперь мы хотим с воодушевлением продвигать общие темы [сотрудничества]", - написал он в воскресенье в Twitter.

Высший избирательный совет Турции в воскресенье признал, исходя из предварительных результатов, победу за Эрдоганом.

Турки являются самой многочисленной группой иностранцев в Германии. Всего там проживают более 3 млн человек, имеющих турецкое происхождение. По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, правом голоса на выборах президента Турции в ФРГ воспользовались около 1,5 млн этнических турок.