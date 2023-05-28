Оппозиция ФРГ призвала как можно скорее прояснить будущее отношений с Турцией при Эрдогане

От республики ожидают большего взаимопонимания, прежде всего в вопросах, связанных с Россией и Китаем, заявил эксперт оппозиционного Христианско-демократического союза по внешней политике, депутат Бундестага Юрген Хардт

БЕРЛИН, 28 мая. /ТАСС/. Германия и Евросоюз должны как можно быстрее прояснить вопрос, как добиться конструктивного сотрудничества с Турцией после победы на президентских выборах действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Такое мнение выразил в воскресенье в интервью агентству DPA эксперт оппозиционного Христианско-демократического союза по внешней политике, депутат Бундестага Юрген Хардт.

"Первым испытанием станут решение Эрдогана по вопросу о членстве Швеции в НАТО и его действия на саммите альянса в середине июля", - считает парламентарий. "Мы ожидаем от Турции больше взаимопонимания во внешней политике, прежде всего касательно России и Китая, прекращения политически мотивированного преследования и плюрализма мнений", - заявил он. Хардт полагает, что "в большей степени ориентированная на Запад, более свободная Турция была бы успешной, а это в свою очередь стало бы успехом и для Эрдогана".

По мнению депутата, Германии и ЕС есть что предложить избранному президенту. "Без активного экономического сотрудничества Турция не выйдет из кризиса, а новый срок Эрдогана может обернуться экономической и социальной катастрофой", - предупредил Хардт.

Согласно данным турецкого государственного информационного Анатолийского агентства, проживающие в ФРГ турки в большинстве своем отдали голоса за действующего президента. По итогам обработки бюллетеней из 78,5% установленных в Германии избирательных урн Эрдоган получил в федеративной республике 67,6% голосов. В некоторых городах его сторонники организовали спонтанные автопробеги и демонстрации.