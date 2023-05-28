28 мая, 20:29,
обновлено 28 мая, 20:44
Выборы президента Турции

Эрдоган заявил о "великой победе Турции"

По словам президента республики, "начался век Турции"

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по окончании второго тура президентских выборов заявил, что "начался век Турции".

"С великой победой Турции. Да начнется век Турции!" - написал он в воскресенье на своей странице в Twitter. Одной из визитных карточек агиткампании Эрдогана были достижения страны под его руководством к столетию республики, которые были объединены под слоганом "Век Турции". Страна отметит столетие в октябре текущего года.

Ранее Высший избирательный совет (ЦИК) Турции признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана на выборах с результатом в 52,14% голосов. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипВыборы президента Турции
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