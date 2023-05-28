В Венгрии считают, что победа Эрдогана на выборах в Турции может приблизить мир на Украине

Лидер страны Каталин Новак также поздравила Эрдогана с победой на президентских выборах

БУДАПЕШТ, 28 мая. /ТАСС/. Переизбрание Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента Турции может сыграть важную роль в достижении мира на Украине. Об этом заявила в воскресенье лидер Венгрии Каталин Новак, поздравившая своего турецкого коллегу с победой во втором туре выборов.

"Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием президентом Турции. Для Европы чрезвычайно важна стабильность, и это может сыграть важную роль в достижении мира на Украине. Надеюсь продолжить работу по укреплению нашего партнерства", - написала она на своей странице в Twitter. "Поздравляю, господин президент!" - добавила Новак на турецком языке, сопроводив запись своей фотографией с Эрдоганом.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также поздравил действующего президента Турции с достигнутым результатом.

Высший избирательный совет (ЦИК) Турции в воскресенье признал, исходя из предварительных итогов, победу за Эрдоганом.