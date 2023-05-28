Слова сенатора Грэма и судьба украинских Bayraktar. События вокруг Украины

Российские политики резко отреагировали на заявления американского сенатора Линдси Грэма, назвавшего смерти русских на Украине "лучшей из инвестиций" Соединенных Штатов. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в воскресенье поручил возбудить уголовное дело по факту этих высказываний.

Кроме того, в последние два дня Украина еще несколько раз обстреляла российские регионы, в Киеве произошла серия взрывов, а белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил об участии американцев и поляков в недавнем нападении на регион.

ТАСС собрал основные события вокруг Украины за два дня.

Ход операции

Потери Киева на купянском и краснолиманском направлениях за двое суток составили свыше 210 человек убитыми и более 25 единиц техники, следует из сводок Минобороны РФ. На донецком направлении, по информации ведомства, Украина потеряла порядка 600 человек и более 15 единиц техники, на южнодонецком и запорожском - около 220 и 10 соответственно.

В министерстве сообщили, в частности, об уничтожении восьми самоходных артиллерийских установок, включая две машины Krab польского производства.

Кроме того, в ведомстве рассказали об уничтожении нескольких складов боеприпасов и командных пунктов Вооруженных сил Украины, а также пункта временной дислокации иностранных наемников в районе Богодухова Харьковской области.

Силы противовоздушной обороны перехватили за двое суток в общей сложности 25 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, пять крылатых ракет Storm Shadow и две противорадиолокационные ракеты HARM, сообщили в Минобороны РФ.

Высказывания сенатора Грэма

Сенатор Грэм на состоявшейся в пятницу в Киеве встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским назвал смерти русских в ходе конфликта на Украине "лучшей из инвестиций" Соединенных Штатов.

Российские политики резко отреагировали на эти слова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их позором для Вашингтона, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев напомнил сенатору об убийствах американских политических деятелей, в том числе Роберта Кеннеди, а официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что одна из инвестиций США "привела ко Второй мировой войне и Холокосту".

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело "по факту высказываний американского сенатора об убийстве россиян".

Украинские обстрелы

Украинские военные продолжают обстрелы российских регионов. В субботу под обстрел попал Шебекинский городской округ Белгородской области, где, по последним данным, погиб один человек - охранник предприятия. Пострадали несколько человек, в том числе двое подростков.

По информации властей, несколько снарядов попали на территорию двух крупных предприятий. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что сам оказался под обстрелом, а на следующий день сообщил о досрочном завершении учебного года на части территории области.

Кроме того, власти сообщали о трех погибших и нескольких пострадавших в результате обстрела Алмазной в Луганской Народной Республике, одном погибшем и одном раненом в Курской области, двух пострадавших в Горловке в ДНР.

Взрывы в Киеве

В ночь на воскресенье в Киеве, более чем на пять часов была объявлена воздушная тревога, произошло несколько серий взрывов - по словам очевидцев, они раздавались с полуночи до шести утра. В разных районах украинской столицы возникли пожары, рассказали собеседники ТАСС.

Глава киевской военной администрации Сергей Попко выступил с утверждением, что город подвергся самой массированной атаке беспилотников с начала специальной военной операции, при этом мэр Киева Виталий Кличко связал ночные толчки и вибрации, которые ощущались в городе, тем, что "оружие идет на фронт новое, мощное".

В Минобороны РФ не сообщали о каких-либо ударах по объектам в Киеве.

Участие иностранцев в нападении под Белгородом

Американцы и поляки были в составе украинской диверсионно-разведывательной группы, которая 22 мая атаковала Белгородскую область, заявил Гладков со ссылкой на жительницу региона, получившую ранения во время нападения.

Украинские диверсанты напали на Грайворонский городской округ, в результате погиб один человек, еще одна женщина умерла во время эвакуации. Как заявили в Минобороны РФ, группа была разгромлена, а ее остатки выдавили на территорию Украины, где обстреливали до полной ликвидации. По данным ведомства, Киев потерял более 70 человек убитыми и несколько единиц техники.

Судьба турецких беспилотников на Украине

Киев лишился почти всех поставленных ему ударных беспилотников турецкого производства Bayraktar TB2, сообщил в воскресенье портал Business Insider со ссылкой на эксперта американского Центра военно-морского анализа Сэмюэла Бендетта. По его сведениям, почти все имевшиеся аппараты были сбиты, а оставшиеся используются только для разведки и наблюдения.

В апреле командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главкома ВКС РФ Андрей Демин говорил, что с начала специальной военной операции были уничтожены более 100 беспилотников этого типа.