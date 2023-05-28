Король и наследный принц Саудовской Аравии поздравили Эрдогана с победой на выборах

По итогам обработки 99,43% бюллетеней действующий президент Турции получает 52,14% голосов

ДУБАЙ, 28 мая. /ТАСС/. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд поздравили в воскресенье Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.

"Мы рады передать вашему превосходительству наши искренние поздравления и наилучшие пожелания успехов, а братскому народу Турецкой Республики пожелать дальнейшего прогресса и процветания, - приводит агентство текст послания, направленного президенту монархом. - Мы высоко ценим отношения, связывающие наши страны и народы, и стремимся укреплять и развивать их во всех областях".

Высший избирательный совет (ЦИК) Турции признал, исходя из предварительных результатов, победу за Эрдоганом во втором туре президентских выборов. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получает 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,86%.