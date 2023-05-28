Премьер Италии поздравила Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции

Джорджа Мелони отметила, что страны являются союзниками, разделяющими ответственность за Средиземноморский регион

РИМ, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поздравила Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции.

Ее заявление распространила в воскресенье пресс-служба председателя правительства.

"Италия и Турция - союзники, разделяющие ответственность за Средиземноморский регион. Вместе мы можем сделать больше для наших народов и глобального роста и стабильности", - отметила Мелони.

Высший избирательный совет (ЦИК) Турции в воскресенье признал, исходя из предварительных результатов, победу за Эрдоганом.