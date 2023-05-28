28 мая, 20:58
Выборы президента Турции

Президент Израиля выразил надежду на развитие связей с Турцией после победы Эрдогана

Ицхак Герцог поздравил турецкого лидера

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог поздравил в воскресенье турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами.

"Поздравления президенту Турции Тайипу Эрдогана с его победой на выборах. Я убежден, что мы продолжим работать вместе над укреплением и расширением хороших связей между Турцией и Израилем", - написал Герцог на своей странице в Twitter.

Свое сообщение на иврите израильский президент продублировал на английском и турецком языках.

По информации Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции, Эрдоган лидирует во втором туре выборов с 52,14% голосов по итогам обработки 99,43% бюллетеней, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набирает 47,86% голосов. 

Теги:
ТурцияИзраильЭрдоган, Реджеп ТайипГерцог, ИцхакКылычдароглу, КемальВыборы президента Турции
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