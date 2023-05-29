Британия хочет сотрудничать с Турцией в рамках НАТО после переизбрания Эрдогана

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

ЛОНДОН, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием и выразил надежду на сотрудничество двух стран в рамках Североатлантического альянса.

"Поздравления Эрдогану. Я предвкушаю продолжение тесного сотрудничества между нашими странами в качестве союзниц по НАТО, начиная с роста торговли и заканчивая борьбой с угрозами в сфере безопасности", - написал в воскресенье глава британского правительства на своей странице в Twitter.

Позже Сунак в телефонном разговоре лично поздравил Эрдогана с победой. Как отмечается в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства, "премьер-министр напомнил о прочных отношениях Великобритании и Турции - экономических партнеров и близких союзников по НАТО". "Он обсудил тему продолжающегося восстановления Турции от разрушительного землетрясения, которое произошло ранее в этом году, и заверил в сохраняющейся солидарности Великобритании с народом Турции", - сообщили на Даунинг-стрит.

"Лидеры договорились продолжать тесно работать вместе над решением совместных проблем", - отмечается в заявлении.

Высший избирательный совет (ЦИК) Турции признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана во втором туре президентских выборов. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получает 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,86%.