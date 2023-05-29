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Выборы президента Турции

Главы правительств Скандинавии поздравили Эрдогана с победой на выборах

Глава правительства Швеции Ульф Кристерссон отметил, что "общая безопасность является приоритетом на будущее"

СТОКГОЛЬМ, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министры скандинавских стран в воскресенье поздравили Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции на своих страницах в Twitter.

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"Норвегия поздравляет Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Турция является важным другом и партнером Норвегии, важным союзником в НАТО. Я с нетерпением жду дальнейшего укрепления и углубления наших отношений", - написал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

"Поздравления Реджепу Тайипу Эрдогану с вашим переизбранием. Наша общая безопасность является приоритетом на будущее", - отметил глава правительства Швеции Ульф Кристерссон.

"Поздравления Реджепу Тайипу Эрдогану с переизбранием президентом Турецкой Республики. Я с нетерпением жду продолжения прочного и конструктивного сотрудничества между нашими двумя странами, в том числе в качестве союзников по НАТО", - написала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Высший избирательный совет (ЦИК) Турции признал, исходя из предварительных результатов, победу за Эрдоганом во втором туре президентских выборов. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получает 52,14% голосов, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,86%. 

Теги:
ШвецияТурцияДанияНорвегияЭрдоган, Реджеп ТайипКристерссон, УльфФредериксен, МеттеСтёре, Йонас ГарВыборы президента Турции
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