28 мая, 21:09,
обновлено 28 мая, 21:23

Эрдоган заявил о своей победе во втором туре президентских выборов в Турции

АНКАРА, 29 мая. /ТАСС/. Избранный президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что второй тур прошел без проблем и народ снова передал ему ответственность за управление республикой. Он выступил в ночь на понедельник перед согражданами в президентском комплексе Бештепе в Анкаре.

"Сейчас здесь собрались 320 тысяч человек. Второй тур выборов прошел без особых трудностей и проблем. Я хочу поблагодарить каждого представителя моей нации, который снова сделал нас достойными ответственности за управление страной. Благодарю каждого гражданина, пришедшего на выборы 14 или 28 мая, вне зависимости от того, какую партию или кандидата он выбрал. Не только мы, но вся Турция победила", - сказал Эрдоган. 

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