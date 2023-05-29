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обновлено 28 мая, 21:58
Выборы президента Турции

Эрдоган назвал инфляцию острой проблемой для Турции

Турецкий лидер пообещал ее снизить

СТАМБУЛ, 29 мая. /ТАСС/. Победивший во втором туре президентских выборов в Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал одной из основных проблем для своей страны инфляцию, дав обещание ее снизить.

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"Одним из самых актуальных вопросов нашей повестки в обозримом будущем является устранение проблем, вызванных ростом цен и инфляцией", - сказал он в ночь на понедельник на многотысячном митинге в Анкаре у президентского комплекса Бештепе.

"Процентная ставка сейчас снижена до 8,5%, и инфляция снизится. Они (оппозиционеры - прим. ТАСС) не в состоянии с нами соревноваться. Они только и могут, что дежурить у дверей Международного валютного фонда", - отметил Эрдоган. Он также сообщил, что турецкие власти ставят целью создание в стране финансовой системы, которая будет пользоваться международным авторитетом, а также экономики, основанной на инвестициях и занятости. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипВыборы президента Турции
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