Эрдоган назвал инфляцию острой проблемой для Турции

Турецкий лидер пообещал ее снизить

СТАМБУЛ, 29 мая. /ТАСС/. Победивший во втором туре президентских выборов в Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал одной из основных проблем для своей страны инфляцию, дав обещание ее снизить.

"Одним из самых актуальных вопросов нашей повестки в обозримом будущем является устранение проблем, вызванных ростом цен и инфляцией", - сказал он в ночь на понедельник на многотысячном митинге в Анкаре у президентского комплекса Бештепе.

"Процентная ставка сейчас снижена до 8,5%, и инфляция снизится. Они (оппозиционеры - прим. ТАСС) не в состоянии с нами соревноваться. Они только и могут, что дежурить у дверей Международного валютного фонда", - отметил Эрдоган. Он также сообщил, что турецкие власти ставят целью создание в стране финансовой системы, которая будет пользоваться международным авторитетом, а также экономики, основанной на инвестициях и занятости.