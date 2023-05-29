Эрдоган заявил о намерении создать газовый хаб в Турции в сотрудничестве с Россией

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток"

АНКАРА, 29 мая. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что по-прежнему настроен воплотить в жизнь проект газового хаба в республике, с инициативой создания которого ранее выступил президент России Владимир Путин.

"Мы еще больше усилим позиции Турции в качестве международного хаба. Собственно говоря, господин Путин повторил в своем поздравительном послании о создании в Турции, в [северо-западном] регионе Фракия, хаба. Мы с ними (россиянами - прим. ТАСС) сделаем это. И во Фракии будет хаб", - сказал он в ночь на понедельник во время выступления перед согражданами в президентском комплексе Бештепе в Анкаре.

В октябре 2022 года Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток". Он пояснил, что речь идет о возможности строительства еще одной трубопроводной системы и создания в республике центра, через который газ будет поступать в третьи страны, в первую очередь европейские, если они проявят в этом заинтересованность.

Турция положительно отнеслась к инициативе и заявила, что значительная часть инфраструктуры для создания на ее территории хаба и центра торговли газом готова. Также Анкара начала процесс внесения законодательных изменений для обеспечения юридической базы работы хаба. Центр газовой торговли планируется создать на северо-западе республики в районе Стамбула. Этот регион называется Фракия (согласно турецкой традиции - Тракия).