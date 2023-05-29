Столтенберг поздравил Эрдогана с победой на выборах

Он также выразил желание совместно готовить саммит НАТО в июле в Вильнюсе

БРЮССЕЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции и выразил желание вместе готовить саммит НАТО в Вильнюсе в июле.

"Поздравления, президент Эрдоган, с вашим переизбранием. Я ожидаю продолжения нашей совместной работы и подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле", - написал Столтенберг в воскресенье вечером в Twitter.

Многие наблюдатели в Брюсселе считают, что НАТО постарается убедить Турцию объявить на саммите в Вильнюсе о своем согласии на прием в альянс Швеции.

Высший избирательный совет (ЦИК) Турции признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана во втором туре президентских выборов. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получает 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,86%.