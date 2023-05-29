МИД Румынии выразил недовольство в связи с высказываниями президента Венгрии

Каталин Новак ранее посетила церковь в Мьеркуря-Чук и приняла участие в паломничестве в Шумулеу-Чук

БУХАРЕСТ, 29 мая. /ТАСС/. МИД Румынии выразил "твердое неодобрение" в связи с высказываниями президента Венгрии Каталин Новак в ходе частного визита в Румынию по случаю католического Дня Святой Троицы (Пятидесятницы).

"МИД Румынии быстро связался с послом Венгрии в Румынии и передал твердое неодобрение в связи с тем, что, несмотря на неоднократные призывы румынской стороны к проявлению сдержанности в публичных высказываниях в ходе частных визитов венгерских официальных лиц и политиков в Румынию, в контексте визита в эти дни были сделаны неадекватные публичные высказывания, в том числе касающиеся исторического региона Румынии", - указывается в распространенном в воскресенье сообщении румынского внешнеполитического ведомства.

Президент Венгрии в субботу посетила церковь в городе Мьеркуря-Чук и приняла участие в паломничестве в Шумулеу-Чук (уезд Харгита в исторической области Трансильвания). По традиции мероприятие завершилось исполнением гимна Венгрии и гимна секуев - этнически близкого к венграм национального меньшинства. Паломничество в Шумулеу-Чук проводится уже более 450 лет, в нем ежегодно принимают участие сотни тысяч католиков, главным образом из Венгрии.

Затем Новак написала в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) строку из гимна секуев: "Не дай Трансильвании погибнуть, Господи наш!"

Согласно Трианонскому договору, заключенному 4 июня 1920 года между государствами - победителями в Первой мировой войне и потерпевшей поражение Венгрией (как одной из правопреемниц Австро-Венгрии), Трансильвания была передана Румынии. В настоящее время в Румынии, главным образом в Трансильвании, проживает около 1,2 млн этнических венгров (6,1% населения страны). Трансильванский вопрос остается незаживающей раной для многих венгров и болезненным вопросом в румыно-венгерских отношениях.