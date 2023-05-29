29 мая, 00:16
Военная операция на Украине

Посол ЦАР в РФ заявил, что США должны перестать накачивать Украину вооружением

Леон Додон также обратил внимание на африканскую мирную миссию по урегулированию украинского кризиса

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их союзники должны перестать накачивать Украину вооружением. Об этом заявил посол ЦАР в РФ Леон Додону в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

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"Американцы и их союзники должны перестать накачивать Украину вооружением", - сказал он.

Посол обратил внимание на африканскую мирную миссию по урегулированию украинского кризиса. "Да, Африканский союз действительно решил, что президенты этих государств (Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР - прим. ТАСС) поедут в Россию и на Украину. Мирная инициатива - это шаг в правильном направлении. Потому что мы очень надеемся на окончание конфликта", - отметил дипломат.

16 мая президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил, что власти России и Украины согласились принять делегацию стран Африки с целью поиска мирного урегулирования конфликта. Рамапоса выступал от имени группы из шести африканских стран: Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР. Сейчас ведутся консультации о графике поездки. В интервью ТАСС 17 мая основатель международной НПО Brazzaville Foundation, занимающейся подготовкой визита, Жан-Ив Оливье высказал предположение, что миссия посетит РФ в период с 15 июня по 15 июля, до саммита Россия - Африка, который состоится в Санкт-Петербурге в конце июля. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
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