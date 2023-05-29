Историческая победа. Эрдоган в третий раз избран президентом Турции

АНКАРА, 29 мая. /ТАСС/. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган одержал во втором туре историческую победу на выборах главы республики. В год празднования Турецкой Республикой столетия со дня основания народ выбрал его в качестве президента на ближайшие пять лет.

Согласно предварительным данным ЦИК, которые огласил глава избиркома Ахмет Енер, Эрдоган набирает 52,14% голосов по итогам обработки 99,43% бюллетеней. Его соперник - лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - получает 47,86% голосов.

По информации Анатолийского агентства, остаются необработанными порядка 400 тыс. бюллетеней, которые уже не смогут кардинально повлиять на ситуацию. Официальные результаты как президентских, так и состоявшихся 14 мая парламентских выборов, ЦИК планирует объявить к 1 июня.

Для 69-летнего Эрдогана, впервые избранного президентом в 2014 году и переизбранного на этот пост в 2018 году, это будет третий срок на высшем государственном посту. До него три срока подряд у власти были лишь три первых президента Турции: основатель республики Мустафа Кемаль Ататюрк (1923-1938, четыре срока), его преемник Исмет Инёню (1938-1950, четыре срока) и Махмуд Джеляль Баяр (1950-1960, три срока).

Происхождение и образование

Эрдоган родился 26 февраля 1954 года в Стамбуле в семье служащего Береговой охраны Турции. До 13 лет жил на северо-востоке страны в городе Риза, откуда были родом его родители (в Ризе их предки обосновались после переезда из Грузии). Уже в школьные годы отличался религиозностью, из-за чего его называли Ходжа (почетный титул духовного лица в странах Ближнего и Среднего Востока).

После окончания религиозного лицея Эрдоган продолжил образование в Стамбуле, там в 1981 году он окончил Университет Мармара, где в 1981 году получил диплом по специальности "Управление бизнесом". В 1980-1982 гг. работал менеджером в частных компаниях. В 1982 году прошел срочную службу в армии.

Путь к вершинам турецкой политики

Еще в студенческие годы Эрдоган примкнул к исламистской Партии национального спасения. В 1976 году возглавил ее молодежную ячейку в стамбульском районе Бейоглу, затем - молодежное отделение этой партии в Стамбуле. После военного переворота 1980 году политические партии были распущены. В 1983 году он вступил во вновь образованную исламистскую Партию благоденствия. В 1984 году возглавил ее стамбульский филиал, а в 1985-1986 гг. был членом совета центрального управления партии. В 1989 году был назначен главой администрации стамбульского района Бейоглу.

В марте 1994 года Эрдоган победил на выборах мэра Стамбула. На этом посту он приобрел значительную популярность, добившись решения некоторых экономических и социальных вопросов, в частности, речь шла о проблемах с водоснабжением, вывозом и переработкой мусора. Активно занимался озеленением города. Пропагандируя ценности ислама, ввел некоторые ограничения на потребление алкогольных напитков. В январе 1998 года Партия благоденствия была запрещена (Конституционный суд Турции признал ее виновной в нарушении принципа секуляризма), Эрдогану пришлось покинуть пост мэра.

Тюремный срок и основание партии

В том же 1998 году против Эрдогана было выдвинуто обвинение в "разжигании национальной розни и вражды". Поводом стало публичное декламирование на одном из митингов стихотворения Зии Гюкальпа, пантюркистского активиста начала XX в. Хотя оно не было запрещенным, суд счел, что этот текст имел недопустимое исламистское содержание, и приговорил молодого политика к десятимесячному заключению. Однако в тюрьме он провел лишь четыре месяца, затем был досрочно освобожден.

В 1998 году Эрдоган вступил в Партию добродетели. После того как в 2001 году она была запрещена из-за обвинений в использовании религии в политических целях и попытках исламизации Турции, Эрдоган основал и возглавил Партию справедливости и развития (ПСР). Она объединила исламских консерваторов, правоцентристов и представителей бизнеса.

В ноябре 2002 года ПСР по итогам парламентских выборов набрала 34,3% голосов избирателей и получила возможность сформировать правительство. В связи с судимостью Эрдоган не мог быть избран в парламент и возглавить кабинет министров (премьер-министр избирался из числа депутатов парламента). В итоге правительство было поручено сформировать заместителю председателя ПСР Абдуллаху Гюлю. Эрдоган стал депутатом в марте 2003 году после отмены запрета на избрание в законодательный орган ранее судимых граждан.

На посту премьер-министра

14 марта 2003 году Эрдоган был утвержден парламентом на посту премьер-министра (фактически руководитель страны в парламентской республике). Находился в должности до 28 августа 2014 года. В этот период ВВП страны увеличился в 2,7 раза - с $303 млрд до $820 млрд. В 2005 году была проведена деноминация национальной валюты - лиры, инфляция сократилась с 45% в 2003 году до 7,5% в 2013 году.

На посту премьера Эрдоган предпринимал попытки добиться урегулирования многолетнего вооруженного конфликта с курдскими сепаратистами. Весной 2013 года был запущен мирный процесс, который летом 2015 года был прерван после атак ВВС Турции на базы курдских отрядов.

В годы премьерства Эрдогана был усилен контроль над армией - несколько сотен военных были арестованы и осуждены по обвинению в подготовке военных переворотов. Летом 2013 года полиция подавила антиправительственные демонстрации в Стамбуле и других регионах Турции. Турецкие власти неоднократно пытались заблокировать Twitter, Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и YouTube. В связи с этим в адрес Эрдогана часто звучали обвинения в попытках ограничить свободу слова и в авторитаризме.

Будучи премьером, Эрдоган выступал за преобразование парламентской формы правления в президентскую. При нем в 2007 году были внесены поправки в конституцию, которые предусматривали выборы президента всенародным голосованием (ранее избирался парламентом).

На посту президента

10 августа 2014 года Эрдоган победил на президентских выборах в первом туре, набрав 51,8% голосов (первые прямые выборы президента в стране). Его ближайший соперник Экмеледдин Ихсаноглу, баллотировавшийся от блока оппозиционных партий, получил 38,5%.

На посту главы государства Эрдоган продолжил проводить политику, направленную на исламизацию страны и ослабление влияния военных. Это привело к попытке военного переворота 15 июля 2016 года. При поддержке населения и лояльных Эрдогану военных частей и полиции восстание было подавлено. Ответственность за его организацию президент возложил на турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США (Гюлен имеет много последователей среди армейских и полицейских чинов Турции). В стране был введен режим чрезвычайного положения (действовал до 19 июля 2018 года). По обвинению в причастности к перевороту были задержаны свыше 13 тыс. человек.

После этого президент изменил систему управления вооруженными силами, а позднее на референдуме 16 апреля 2017 года были одобрены поправки к конституции, предусматривавшие установление президентской формы правления ("за" высказались 51,41% избирателей при явке 87,2%). Кроме того, благодаря этим поправкам в мае 2017 года Эрдоган возобновил членство в Партии справедливости и развития и был избран ее председателем (ранее конституция не позволяла лидеру государства быть членом какой-либо партии; членство Эрдогана в ПСР было приостановлено в августе 2014 года).

24 июня 2018 года Эрдоган был переизбран на второй срок, набрав 52,59% голосов в первом туре (его ближайший конкурент Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии получил 30,64% голосов). Вступил в должность 9 июля 2018 года.

Внешняя политика

В период президентства Эрдогана Анкара заняла жесткую позицию в курдском вопросе. В декабре 2015 года - феврале 2016 года турецкой армией была осуществлена широкомасштабная операция против Рабочей партии Курдистана на границе с Сирией и Ираком в городах Джизре и Силопи. Анкара провела на территории Сирии против "террористических групп сирийских курдов, угрожающих Турции", три военные операции - "Щит Евфрата" (2016-2017), "Оливковая ветвь" (2018) и "Источник мира" (2019). В результате участок турецко-сирийской границы между городами Аазаз и Джераблус, а также район, прилегающий к городу Африн, перешли под контроль турецких военных.

Основной целью внешней политики Эрдогана была заявлена интеграция Турции в Евросоюз (заявка на вступление была подана в 1987 году, а статус кандидата страна получила еще в 1999 году). Однако Европа выдвигала претензии к Анкаре в сфере прав человека и свободы выражения мнений, преследования журналистов, правозащитников и ученых. В 2017 году Эрдоган заявил, что Турция больше не нуждается в членстве в ЕС, но переговоры все равно продолжатся (процесс был запущен в 2005 году).

Второй срок президентства Эрдогана характеризовался напряженностью в отношениях Анкары с западными странами. Так, в 2019 году США приостановили участие Турции в программе создания истребителя Joint Strike Fighter из-за покупки турецкой стороной российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" (контракт был подписан в 2017 году, второй - в 2020 году). В 2019-2020 гг. США ввели санкции в отношении турецких госучреждений и госслужащих (в частности, в отношении Министерства национальной обороны Турции и его главы Хулуси Акара, Управления оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира) из-за проведения Анкарой военной операции в Сирии "Источник мира" и покупки российской ЗРС С-400.

Личные сведения

Эрдоган с 1978 года женат на Эмине (урожденной Гюлбаран), она занимается защитой прав женщин и благотворительностью. Ее деятельность по оказанию помощи пострадавшим во время наводнения в Пакистане в 2010 году отмечена орденом Hilal-e-Pakistan. У супругов четверо детей.

Эрдоган владеет английским и арабским языками. Он имеет награды нескольких иностранных государств, среди них орден "Нишан-и-Пакистан" (Пакистан, 2009), орден "Золотое руно" (Грузия, 2010) и орден "Данакер" (Киргизия, 2011). Награжден премией за участие в работе Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат, 2010).

В 2005, 2010, 2016, 2017 гг. журнал Time включал его в список самых влиятельных людей в мире. В 2022 году получил Высший орден тюркского мира (высшая награда Организации тюркских государств).