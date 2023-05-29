Второй тур президентских выборов в Турции: историческая победа Эрдогана

АНКАРА, 28 мая. /ТАСС/. Второй тур президентских выборов, состоявшийся в воскресенье в Турции, принес победу действующему главе республики Тайипу Эрдогану.

ТАСС собрал основное, что известно о результатах выборов в Турции.

Подсчет голосов

Согласно предварительным данным ЦИК, которые огласил глава избиркома Ахмет Енер, Эрдоган набирает 52,14% голосов по итогам обработки 99,43% бюллетеней. Его соперник - лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - получает 47,86% голосов.

Оппозиционные СМИ - агентство Анка и канал "Халк ТВ" - также отдают лидерство Эрдогану, который, по их данным, набирает 51,8% голосов по итогам обработки 97% бюллетеней.

По информации агентства Анадолу, остаются необработанными порядка 400 тыс. бюллетеней, которые уже не смогут кардинально повлиять на ситуацию. Официальные результаты как президентских, так и состоявшихся 14 мая парламентских выборов ЦИК планирует объявить к 1 июня.

Поздравления от мировых лидеров

Вскоре после оглашения первых результатов, подтвердивших переизбрание Эрдогана, мировые лидеры начали поздравлять его с победой. Свои поздравления ему направили, в частности, президенты России, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана, Сербии, Франции.

Российский лидер Владимир Путин в поздравительной телеграмме заверил, что власти РФ высоко ценят личный вклад Эрдогана в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях, и подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.

Большое значение Москва придает последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС "Аккую" и создания на территории Турции газового хаба, отметил Путин.

О явке на выборах

Активность избирателей во втором туре голосования оказалась ниже, чем в первом раунде голосования, но в целом была на высоком уровне. Согласно информации государственного телеканала ТРТ, который уполномочен оглашать официальные данные подсчета голосов, по состоянию на 18:00 мск явка составила 84,41%.

В первом туре выборов явка, по официальным данным, составила 87%.

В ходе голосования Высший избирательный совет (центризбирком) Турции не зарегистрировал инцидентов, которые могли бы повлиять на ход голосования во втором туре выборов президента, заявил журналистам глава ЦИК.

По его словам, отдельные возражения, поступившие в ходе голосования, рассмотрены, ответы на них направлены в региональные избиркомы.

Заявления Эрдогана

Первые результаты голосования Эрдоган встретил в Стамбуле, где он выступил на митинге перед своими сторонниками. Он поблагодарил народ Турции за волеизъявление и назвал состоявшиеся выборы "праздником демократии".

Турецкий лидер по традиции спел со своими сторонниками в Стамбуле любимую песню "Тем, кто слышит и не слышит". Эту песню сторонники Эрдогана называют "гимном президента". Он исполнял ее на каждом митинге в рамках предвыборной кампании.

После этого Эрдоган отправился в Анкару, где он намерен из президентского дворца выступить с обращением к мировому сообществу.

Празднование победы

Победный результат Эрдогана его сторонники по всей стране встретили ликованием. Многотысячные толпы сторонников действующего президента Турции заполнили площадь перед президентским комплексом Бештепе в Анкаре, ожидая прибытие победителя в столицу из Стамбула, где ранее он принял участие в голосовании второго тура президентских выборов.

В центре столицы образовались многокилометровые пробки из машин ликующих сторонников турецкого лидера. Люди громко поют песни, размахивают файерами и вывешивают из окон флаги республики.

Реакция оппозиции

Единый кандидат от оппозиции Кылычдароглу после оглашения первых результатов обратился к своим сторонникам в Анкаре, поблагодарив их за поддержку. Он призвал их "продолжать бороться за демократию" и заверил, что сам продолжит политическую борьбу.

При этом он выступил с утверждением, что нынешние выборы были, по его оценке, "одним из самых несправедливых периодов в истории" современной Турции.

Между тем соратница Кылычдароглу, лидер Хорошей партии Мерал Акшенер поздравила Эрдогана с победой, заявив, что принимает ее. Она также призвала Эрдогана извлечь необходимые уроки из выборов.