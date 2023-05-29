Президент Абхазии указал на несвоевременность запланированного митинга оппозиции

Аслан Бжания отметил, что "митингом могут воспользоваться всевозможные провокаторы"

СУХУМ, 29 мая. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что сейчас не самое подходящее время для проведения митингов, комментируя запланированный на вторник митинг оппозиции. Об этом Бжания сказал в интервью Абхазскому телевидению.

Ранее некоторые оппозиционные общественные организации и партии, которые требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Александром Анквабом, призвали жителей Абхазии выйти 30 мая на митинг в центре Сухума. Сухумская мэрия дала группе оппозиционных партий и общественных организаций разрешение на проведение митинга на Театральной площади с 14:00 мск до 19:00 мск во вторник.

"Считаю, что сейчас не самое подходящее время для проведения митингов. Наш единственный стратегический партнер, который в настоящее время проводит специальную военную операцию, предпринял максимум усилий для того, чтобы здесь не был открыт второй фронт. Митингом могут воспользоваться всевозможные провокаторы, зарубежные в том числе, и постараться сделать так, чтобы этот митинг перешел в массовые беспорядки. Организаторы митинга не должны допустить такого рода развития событий", - сказал президент.

Бжания отметил, что "значительная часть требований оппозиции не имеет под собой оснований". По его словам, на недавнем круглом столе, организованном провластными организациями с руководителями министерств и ведомств, детально обсуждались претензии или требования, выдвинутые оппозицией в адрес правительства. "В ходе обсуждения была получена достоверная информация о состоянии дел в отраслях. Если интересно кому-то быть объективным, то материалы в достаточном количестве для этого есть. Более того, было несколько встреч с оппозицией на телевидении", - отметил Бжания.

Президент сказал, что тезис оппозиции о том, что власть провалила работу по борьбе с коронавирусом, отрицательно восприняло медицинское сообщество республики. "Я прекрасно знаю, как все происходило, какой вклад внесли медицинские работники, государство в целом, частный бизнес. Есть результаты, и их надо было сравнить с результатами на сопредельных территориях. Конечно, есть проблемы в государстве и нерешенные вопросы, но я хочу сказать, чтоб наши граждане знали, что эти вопросы решаются. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но они решаются", - сказал президент. Он выразил надежду на то, что "организаторы митинга ответственно подойдут к этому мероприятию".

В интервью порталу "Апсны иахьа" ("Абхазия сегодня") председатель Службы госбезопасности Абхазии Роберт Киут сказал, что по всему периметру комплекса правительственных зданий установлены видеокамеры, будет вестись фото- и видеофиксация всех нарушений в день митинга оппозиции. "Предварительно сформированы следственные оперативные группы, которые будут фиксировать все происходящее. Мы будем действовать в рамках закона, никаких нарушений с нашей стороны допущено не будет, это строго-настрого нами, руководителями, контролируется", - сказал Киут. Председатель СГБ отметил, что проведение мирного митинга - это право граждан, как и право на волеизъявление и свободу слова. При этом он призвал всех граждан к строгому следованию законам и цивилизованному поведению.