Лидеры Бахрейна, Кувейта и Омана поздравили Эрдогана с победой на выборах

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа пожелал лидеру Турции соответствовать ожиданиям народа

ДУБАЙ, 29 мая. /ТАСС/. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид поздравили в воскресенье Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Об этом сообщили государственные агентства трех стран.

Король Бахрейна пожелал Эрдогану соответствовать ожиданиям турецкого народа, а также высоко оценил отношения между странами, подчеркнув стремление Манамы активизировать сотрудничество с Анкарой. Лидеры Кувейта и Омана также выразили надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с республикой.

Ранее поздравления Эрдогану направили главы других монархий Персидского залива - король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани. Президент ОАЭ также провел телефонный разговор со своим турецким коллегой.

Высший избирательный совет (ЦИК) Турции признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана во втором туре президентских выборов. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получает 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,86%.