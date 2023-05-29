Израиль нанес ракетные удары по окрестностям Дамаска

О пострадавших не сообщается

БЕЙРУТ, 29 мая. /ТАСС/. Самолеты ВВС Израиля нанесли в ночь на понедельник ракетные удары по предместьям Дамаска. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в командовании ВС Сирии.

По его информации, средства противовоздушной обороны при отражении атаки поразили несколько ракет противника.

"Израиль совершил агрессию в 23:45 (по местному времени, совпадает с московским - прим. ТАСС), выпустив ракеты по Дамаску из воздушного пространства над оккупированными Голанскими высотами, - указал источник. - Удары были нанесены по нескольким военным позициям в окрестностях столицы. Пострадавших нет, нанесен только материальный урон".

Последний раз израильские ВВС предпринимали атаку на столицу Сирии 4 апреля, тогда погибли двое мирных граждан.

Удары по Дамаску и его окрестностям наносились также 31 марта. Ракеты были выпущены по позициям сирийских войск из воздушного пространства над Голанскими высотами. Двое военнослужащих пострадали.

По сведениям вещающего из Дубая телеканала Al-Hadath, в 2022 году Израиль 32 раза атаковал территорию Сирии. Были поражены свыше 90 наземных целей. Погибли 89 сирийских военнослужащих, 121 получил ранения.