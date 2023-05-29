Байден сообщил о достижении двухпартийного соглашения по потолку госдолга США

Президент Соединенных Штатов считает, что это очень важный шаг, "который снимает с повестки угрозу катастрофического дефолта"

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти достигли окончательной договоренности в ходе телефонного разговора и рекомендуют Палате представителей и Сенату одобрить двухпартийное соглашение по повышению потолка госдолга. Об этом Байден заявил, выступая перед журналистами в воскресенье.

"Я поговорил со спикером Маккарти, и мы достигли двухпартийного соглашения по бюджету, которое мы готовы направить в Конгресс. Думаю, это очень важный шаг вперед, который снимает с повестки угрозу катастрофического дефолта и защищает давшееся нам с трудом восстановление экономики", - сказал он, добавив, что, хотя ни одна сторона не смогла добиться всех своих целей, достижение договоренности - "это хорошая новость для американского народа".

"Это соглашение теперь направится в Палату представителей и в Сенат. Я настоятельно рекомендую обеим палатам принять это соглашение", - добавил американский лидер.

Байден подчеркнул, что в ходе переговоров он шел на компромиссы в том, что касается бюджета, но не вопроса повышения лимита госдолга. "Они сказали, что сделают это [повысят потолок госдолга] только при условии, что [соглашение] будет включать все сокращения госрасходов. Я сказал, что не буду делать этого. Вы (Республиканская партия - прим. ТАСС) повысите потолок госдолга, и точка. А я обсужу с вами сокращение расходов и то, как будет выглядеть бюджет", - сказал он.

Байден отметил, что Маккарти был "добросовестным" оппонентом. "Я думаю, он добросовестно вел со мной переговоры. Он сдержал слово. Он сказал, что он сделает, и сделал то, что обещал", - отметил президент.

Об угрозе дефолта

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга. После этого Минфин США был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США в последние месяцы призывала Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы были согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом тогда отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности без каких-либо условий.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупреждала Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 5 июня. В таком случае, как она неоднократно подчеркивала, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике. Чтобы не допустить этого, Байден и лидеры республиканцев в Конгрессе регулярно проводили консультации.