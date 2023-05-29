29 мая, 00:43
Выборы президента Турции

Генсек ООН ожидает более тесного сотрудничества с Турцией после переизбрания Эрдогана

Антониу Гутерриш поздравил турецкого лидера с переизбранием на пост президента страны

ООН, 29 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил в воскресенье Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах главы турецкого государства, подчеркнув, что ожидает активизации взаимодействия Анкары и международного сообщества.

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"Генеральный секретарь поздравляет президента Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турецкой Республики. Он с нетерпением ждет дальнейшего укрепления сотрудничества между Турцией и ООН", - говорится в заявлении, распространенном от имени официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.

Высший избирательный совет (ЦИК) Турции признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана во втором туре президентских выборов. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получает 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,86%. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипГутерриш, АнтониуВыборы президента Турции
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