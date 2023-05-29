29 мая, 01:24

Трудовая партия Кореи в июне проведет пленарное заседание

Пленум состоится, в частности, для оценки работы партийных и государственных административных органов

СЕУЛ, 29 мая. /ТАСС/. Правящая в КНДР Трудовая партия Кореи (ТПК) проведет восьмое пленарное заседание Центрального комитета (ЦК) восьмого созыва в начале июня. Об этом в понедельник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Решение Политбюро ЦК ТПК обнародовало в воскресенье. Пленум состоится для оценки работы партийных и государственных административных органов, выполнения экономического плана страны в первой половине 2023 года.

ТПК проведет в этом полугодии второе пленарное заседание: в феврале обсуждались вопросы сельскохозяйственного развития. Агентство Yonhap указывает, что это нетипично для КНДР, поскольку раньше такие собрания происходили один или два раза в год. 

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КНДР
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