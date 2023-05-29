В Киеве, Винницкой, Житомирской и Львовской областях прозвучали взрывы

В Киеве после нескольких разрывов случился пожар

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Серия взрывов была слышна в ночь на понедельник в Винницкой, Житомирской и Львовской областях, в Киеве после нескольких разрывов возник пожар. Об этом сообщили украинские СМИ.

В Киеве взрывы прозвучали в четырех районах. По информации мэра Киева Виталия Кличко, в Святошинском районе возник пожар.

Согласно данным украинских СМИ, ранее взрывы были слышны в Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской и Хмельницкой областях. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.