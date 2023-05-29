В Японии заявили, что уничтожат ракету КНДР при угрозе ее падения на территорию страны

Данные меры необходимы для предотвращения ущерба жизни и имуществу людей, отметили в японском Минобороны

ТОКИО, 29 мая. /ТАСС/. Япония примет меры по уничтожению баллистической ракеты КНДР со спутником, а также обломков от нее в случае угрозы падения на японскую территорию. Об этом сообщило в понедельник японское оборонное ведомство.

"Для предотвращения ущерба жизни и имуществу людей в случае внезапного изменения обстоятельств и в случае чрезвычайной ситуации, когда подтверждается падение баллистической ракеты и т. п. на территорию Японии, будут осуществляться меры по уничтожению", - говорится в сообщении.