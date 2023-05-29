Япония призвала КНДР отказаться от запуска разведывательного спутника

Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что это действие станет нарушением резолюций Совбеза ООН

ТОКИО, 29 мая. /ТАСС/. Правительство Японии призывает власти КНДР отказаться от запуска разведывательного спутника. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Мы призываем КНДР отказаться от запуска спутника. Осуществление этого действия станет нарушением резолюций Совбеза ООН и большой провокацией в отношении безопасности нашей страны", - подчеркнул Мацуно.

Ранее в понедельник береговая охрана Японии проинформировала, что КНДР намерена запустить первый в истории страны разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня. Уведомление было получено со стороны Пхеньяна. В связи с этим в японском Минобороны заявили, что примут меры по уничтожению баллистической ракеты КНДР со спутником, а также обломков от нее в случае угрозы падения на территорию Японии.

19 апреля агентство ЦТАК сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился начать подготовку к запуску первого разведывательного спутника, который должен повысить возможности Пхеньяна по сбору данных. Неделей ранее КНДР, как она утверждала, впервые произвела запуск новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18".

Использование твердого топлива, по сравнению с жидкостными двигателями, которыми оснащены имеющиеся у Пхеньяна межконтинентальные ракеты, позволяет значительно сократить время подготовки к запуску и хранить ракеты в готовом к применению состоянии, что позволяет использовать их в качестве средства нанесения ответного удара на большую дальность. Пхеньян также намерен использовать твердотопливные двигатели в своей космической программе.

Япония в связи с запуском северокорейского спутника разместила на отдаленных японских островах Ёнагуни, Исигаки и Мияко комплексы Patriot PAC-3.