29 мая, 02:31
Выборы президента Турции

Токаев поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Лидер Казахстана назвал победу заслуженной

АСТАНА, 29 мая. /ТАСС/. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность президента Турции, назвав эту победу заслуженной.

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"Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с заслуженной победой во втором туре президентских выборов в Турции. Наши страны объединяют узы исторической дружбы и солидарности. Эта стратегия всестороннего сотрудничества получит свое дальнейшее развитие", - написал в понедельник Токаев на своей странице в Twitter.

Высший избирательный совет (ЦИК) Турции признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана во втором туре президентских выборов. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получает 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,86%. 

Теги:
КазахстанТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипТокаев, Касым-Жомарт КемелулыВыборы президента Турции
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