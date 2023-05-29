Токаев поздравил Эрдогана с победой на выборах президента Турции

Лидер Казахстана назвал победу заслуженной

АСТАНА, 29 мая. /ТАСС/. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность президента Турции, назвав эту победу заслуженной.

"Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с заслуженной победой во втором туре президентских выборов в Турции. Наши страны объединяют узы исторической дружбы и солидарности. Эта стратегия всестороннего сотрудничества получит свое дальнейшее развитие", - написал в понедельник Токаев на своей странице в Twitter.

Высший избирательный совет (ЦИК) Турции признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана во втором туре президентских выборов. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получает 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,86%.