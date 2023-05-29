КНДР допустила проведение саммита с Японией, если та перестанет "цепляться за прошлое"

Заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Сан Гиль завил, что Токио следует показать свой настрой "на деле, а не словами"

СЕУЛ, 29 мая. /ТАСС/. КНДР готова к проведению встречи на высшем уровне с Японией, если Токио перестанет "цепляться за прошлое" и не станет выдвигать обсуждение темы похищенных граждан в качестве условия для переговоров. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Сан Гиль, слова которого в понедельник опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Если Япония не будет цепляться за прошлое и будет стараться найти способы для улучшения отношений, вынесет новое решение о взаимном признании в соответствии с изменившейся международной обстановкой и эпохой, то у правительства нашей республики не будет причин не проводить встречу между нашими странами", - сказал Пак Сан Гиль.

"Мы знаем, что премьер-министр [Японии] выражает свое желание провести саммит Японии и КНДР без предварительных условий каждый раз, когда у него есть такая возможность, но мы не знаем, чего он действительно хочет получить от этого", - добавил замминистра. По его словам, необходимо серьезно подумать над тем, почему отношения между странами только ухудшаются, несмотря на то, что в этом веке переговоры на высшем уровне состоялись дважды.

"Япония говорит о саммите без предварительных условий, но фактически - об урегулировании проблемы похищенных [граждан], которая уже решена, а также о праве КНДР на самозащиту, ставит это в качестве условия для улучшения отношений", - отметил Пак Сан Гиль.

"Мы не знаем точно, что Япония собирается делать и чего она хочет, но если они попытаются добиться реализации несбыточных желаний, используя методы прошлых властей, без лучших предложений и смелого решения изменить историю, то это будет ошибкой и тратой времени", - сказал высокопоставленный дипломат. Свой настрой Токио следует "показать на деле, а не словами", заключил Пак Сан Гиль.

27 мая японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что важно выстроить отношения между лидерами КНДР и Японии, он также обозначил свою готовность провести консультации ради организации саммита с КНДР, напомнил замминистра.