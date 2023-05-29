Жапаров поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

По мнению президента Киргизии, турецкий народ оказал главе государства "высокое доверие" и поддержал его курс на развитие страны и благосостояния граждан

БИШКЕК, 29 мая. /ТАСС/. Киргизский лидер Садыр Жапаров поздравил в понедельник Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции.

"Дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган! Искренне рад поздравить вас с убедительной победой во втором туре президентских выборов", - написал Жапаров на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По мнению Жапарова, турецкий народ оказал Эрдогану "высокое доверие", а также поддержал его курс, направленный на социально-экономическое развитие страны и повышение благосостояния граждан.

"Турция показала пример открытых, конкурентных и демократических выборов", - считает киргизский лидер. Он также выразил уверенность, что дружеские и братские отношения между двумя странами будут и дальше укрепляться "в духе стратегического партнерства и союзничества".

Высший избирательный совет Турции признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана во втором туре президентских выборов. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получает 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,86%.